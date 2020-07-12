СК открыл дело по факту разлива авиатоплива на Таймыре

Следователи завели уголовное дело из-за разлива свыше 40 тонн авиационного топлива в Таймырском Долгано-Ненецком районе Красноярского края, передает пресс-служба СУ СК России по региону.

Дело было открыто по статье 246 УК России («Нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ»).

«Следственными органами СК РФ по Красноярскому краю и Республике Хакасия по результатам проведения процессуальной проверки возбуждено уголовное дело по факту разлива авиационного топлива в районе поселка Тухард Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района», — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что более 44 тонн топлива разлилось из-за разгерметизации трубопровода при перекачке авиатоплива в Красноярском крае.

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