В Москве в воскресенье ожидаются кратковременные дожди и +29°C

В Москве в субботу, 12 июля, ожидаются кратковременные дожди с грозами до +29°С, следует из данных Гидрометцентра.

Днем температура воздуха установится в диапазоне от +27°С до +29°C. Ожидается переменная облачность, местами кратковременный дожди и грозы. Ветер будет дуть южный со скоростью 5-10 м/с.

Ночью температура опустится до +16...+18°C. Сохранится переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер установится южный с переходом на северо-западный, он будет дуть скоростью 5-10 м/с.

Атмосферное давление днем составит 749 мм ртутного столба, ночью – 746 мм.

С более подробным прогнозом можно ознакомиться на странице погоды.