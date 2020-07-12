Жертвами коронавируса в Алжире стали более 1 тысячи человек

В Алжире в результате заражения коронавирусом с начала пандемии скончались более 1 тыс. пациентов, сообщает ТАСС со ссылкой на информацию правительственного комитета по мониторингу распространения инфекции в стране.

«За последние 24 часа от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли восемь человек, общее число летальных исходов достигло 1 004», — заявили в комитете.

По информации ведомства, общее число заболевших COVID-19 в стране, по последним данным, составило 18 712. Суточный прирост заразившихся составил 470.

В комитете отметили, что 75% всех летальных исходов от инфекции приходится на людей старше 60 лет.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 550 тыс. человек.

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