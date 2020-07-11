Митрополит Иларион осудил решение Анкары превратить Святую Софию в мечеть

Решение Анкары о превращении собора Святой Софии в Стамбуле из музея в мечеть стало ударом по всему мировому православию. Соответствующее заявление сделал глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата, митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала «Россия 1».

Он напомнил, что для всех православных христиан по всему миру Святая София является таким же символом, как для католиков собор Святого Петра в Риме.

«Мы с большим сожалением воспринимаем то решение», — сказал митрополит.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО.

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