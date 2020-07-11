Во Всемирном совете церквей опасаются религиозного раскола из-за статуса Святой Софии

Во Всемирном совете церквей считают, что превращение собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть может привести к религиозному расколу и создать опасный прецедент для других религиозных групп. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на письмо врио гендиректора Всемирного совета церквей Иоана Сауки президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

В данном письме Саука выражает «горе и смятение ВСС и 350 церквей из 110 стран мира, входящих в Совет» по поводу решения, предпринятого Анкарой в отношении собора.

По его словам, данным шагом Эрдоган «обратили вспять позитивные знаки Турции об открытости», а также превратил их «в признаки исключения и разделения».

Также представитель ВСС сожалеет о том, что Турция не согласовало данное решение с ЮНЕСКО.

Саука уверен, что превращение Святой Софии в мечеть подорвет все усилия по объединению представителей различных религий.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписал указ о присвоении статуса мечети собору Святой Софии, упразднив соответствующее решение турецких властей 1934 года.

Собор Святой Софии был основан императором Византии Юстинианом и открыт в 537 году. Собор оставался самым большим христианским храмом в мире более тысячи лет, пока не был перестроен турками в 1453 году в мечеть Айя-София после падения Константинополя.

В 1934 году основатель современной Турции Кемаль Ататюрк подписал декрет, превращающий мечеть в музей. Через несколько десятилетий он был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО

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