Два пилота погибли в результате столкновения планеров в Германии
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В результате столкновения планеров в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии погибли два пилота. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на полицию района Рекклингхаузен.
Отмечается, что инцидент произошел в сельской местности около 13.45 (по местному времени) недалеко от озера Зильберзее.
Причина аварии пока неизвестна. На месте происшествия работают спасательные службы.
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