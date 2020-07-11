Два пилота погибли в результате столкновения планеров в Германии

В результате столкновения планеров в земле Северный Рейн-Вестфалия в Германии погибли два пилота. Об этом информирует издание Bild со ссылкой на полицию района Рекклингхаузен.

Отмечается, что инцидент произошел в сельской местности около 13.45 (по местному времени) недалеко от озера Зильберзее.

Причина аварии пока неизвестна. На месте происшествия работают спасательные службы.

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