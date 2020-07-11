Число жертв коронавируса в мире превысило 560 тысяч

С начала пандемии в мире скончались после заражения коронавирусом свыше 560 тысяч человек, передает университет Джонса Хопкинса.

За сутки мировой прирост смертности составил 5 285.

Всего в мире насчитывается 12,4 млн заболевших. Больше всего инфицированных в США, где отметка превысила показатель в 3,1 млн человек. В Бразилии число людей с COVID-19 достигло 1,8 млн.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Согласно статистике на 10 июля, в РФ выявлено 713 тыс. заболевших и 11 тыс. смертей.

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