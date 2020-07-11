В США вновь зафиксирован рекордный прирост случаев COVID-19

Суточный прирост новых случаев коронавирусной инфекции в США вновь побил рекорд, сообщает агентство Reuters.

За минувшие сутки в стране зафиксировано почти 69 тысяч случаев COVID-19, указано в сообщении. Кроме того, рекорд по суточному приросту регистрируют сразу восемь американских штатов: Аляска, Джорджия, Айдахо, Луизиана, Монтана, Огайо, Юта и Висконсин.

В настоящее время США занимают первое место в мире по числу выявленных случаев новой коронавирусной информации. По данным университета Джонса Хопкинса, в стране зафиксировано более 3 млн случаев заболевания, из них более 134 тысяч — с летальным исходом.

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