В Кремле заявили об отсутствии шпиономании в России

В России нет такой шпиономании, как, например, в Европе и США. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает корреспондент «Газеты.Ru».

Песков не уверен, что в России наблюдается рост числа дел, связанных со шпионажем. По его словам, дела были на повестке в течение последних десятилетий.

«Не знаю, стало ли их сейчас больше или не больше», — добавил Песков.

Журналисты уточнили, что в последние годы в стране наблюдается рост именно резонансных дел. В ответ на это Песков рассказал, что увеличение числа таких дел можно объяснить «ростом открытости, новых мультимедийных возможностей, новых СМИ, новых потоков информации».

Заключая, Песков напомнил, что иностранные разведки абсолютно не дремлют в России, а днем и ночью работают против россиян. Но также не спит и российская контрразведка, которая противодействует этой деятельности.

«По сравнению, например, с Европой и с Америкой, в России отсутствует шпиономания, я вам так скажу», — резюмировал пресс-секретарь.

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