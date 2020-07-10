В ВОЗ заявили о приходе второй волны коронавируса «хоть завтра»

Представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович заявила, что вторая волна коронавируса может прийти хоть завтра, если все расслабятся. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она отметила, что дать точные прогнозы нельзя, потому что на ситуацию с распространением СOVID-19 влияет множество факторов.

При этом Вуйнович подчеркнула, что если люди соблюдают ряд гигиенических мер, то риск заражения коронавирусом сильно снижается. Речь идет об использовании масок, регулярном мытье рук и соблюдении дистанции.

По ее словам, при следовании эпидемиологическим мерам уже даже можно думать о проведении массовых мероприятий.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 12 млн, за все время от коронавируса умерли более 554 тыс. человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Врач назвал сроки второй волны COVID-19

— Малышева не верит во вторую волну коронавируса в России