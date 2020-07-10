Проведено более 22,3 млн тестов на выявление коронавируса в РФ

В России провели с начала эпидемии коронавируса свыше 22,3 млн тестов на выявление инфекции, сообщает Роспотребнадзор.

За 24 часа в российских регионах провели 308 тыс. тестов на COVID-19.

Отмечается, что в стране на сегодняшний день под наблюдением медиков остаются 278,4 тыс. человек.

Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы.

В общей сложности в мире зафиксировано 12,2 млн случаев коронавируса, умели от вируса более 554 тыс. человек.

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