Италия запретила въезд из 13 не входящих в ЕС стран с плохой эпидситуацией

Власти Италии временно запретили въезд в страну из 13 государств, не входящих в Евросоюз, из-за опасности распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на соответствующее постановление итальянского Минздрава.

Речь идет о запрете въезда, в том числе транзитного, для людей, которые в последние 14 дней посещали Армению, Бахрейн, Бангладеш, Бразилию, Боснию и Герцеговину, Чили, Кувейт, Северную Македонию, Молдавию, Оман, Панаму, Перу, а также Доминиканскую Республику.

В документе также указывается, что Италия временно прекратила прямое и непрямое авиасообщение с этими странами. Также они отсутствуют в так называемом зеленом списке ЕС.

Отмечается, что такая мера вводится «с целью обеспечения должного уровня санитарной безопасности».