Против губернатора Хабаровского дела завели дело о покушении на убийство

Губернатора Хабаровского дела Сергея Фургала подозревают в участии покушения на убийство и убийства ряда предпринимателей. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя СК РФ Светлану Петренко.

По версии следствия, Фургал является организатором минимум одного покушения. В настоящее время СК уже задержал чиновника в рамках уголовного дела. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствие планирует просить для Фургала меру пресечения в виде содержания под стражей.

«С учетом собранных доказательств, следователями СК совместно с сотрудниками ФСБ России задержан Фургал», — заявила Петренко.

Также по делу Фургала были задержаны и арестованы еще четверо активных участников преступной группы. Им уже предъявили обвинения.

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