Два катера столкнулись в Воронеже
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В акватории воронежского водохранилища столкнулись два катера, пострадали четыре человека. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на МЧС России по Воронежской области.
Сообщение о столкновении катера поступило спасателям 7 июля в 21.20 мск.
В результате аварии пострадали мужчина 1966 года рождения, мужчина 1964 года рождения; женщина 1980 года рождения; женщина 1986 года рождения. Пострадавшие были доставлены в медучреждения Воронежа.
Катера были отбуксированы на стоянку государственной инспекции по маломерным судам.
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