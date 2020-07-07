В Москве число умерших пациентов с коронавирусом превысило четыре тысячи

В Москве за сутки скончались 28 пациентов с коронавирусом, что увеличивает общее число смертей до 4027, пишет ТАСС со ссылкой на оперштаб.

«В Москве скончались 28 пациентов, у всех был подтвержден диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

В столице коронавирусом заразились 226 тысяч, выздоровели почти 160 тысяч пациентов.

Первые два случая коронавируса выявили в России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В качестве мер президент России объявил нерабочие дни, регионы ввели самоизоляцию, границы закрылись. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Онищенко заявил, что нельзя снова вводить запреты из-за COVID-19

— Уже 65% московских КТ-центров вернулись к плановому приему пациентов

— В Москве зафиксировали 629 новых случаев коронавируса