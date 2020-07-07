В Подмосковье ветер перевернул торговую палатку
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В Подмосковье сильный ветер перевернул торговую палатку, из-за чего пострадала женщина, пишет ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
«На Новотушинской улице в Красногорске из-за сильного ветра опрокинулась торговая палатка», — сказал источник.
Собеседник добавил, что женщина находится в больнице.
Ранее МЧС сделало экстренное предупреждение о грозе, дожде и ветре до 15-20 м/с. За вечер ожидается до 15% месячной нормы осадков.
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