В Москве за два дня может выпасть половина месячной нормы осадков

В Москве до 43 мм осадков может выпасть во вторник и среду, что равняется почти половине месячной нормы, пишет ТАСС со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра Романа Вильфанда.

«Сегодня прогнозируем, что по западу Московской области и даже по северо-западу Москвы пройдут осадки от 5 до 18 мм... Завтра, по предварительным расчетам, осадки тоже начнутся во второй половине дня», — сказал Вильфанд.

Синоптик отметил, что более точный прогноз на среду появится чуть позже.

Ранее москвичей предупреждали о ливне, граде, ветре до 22 м/с.

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