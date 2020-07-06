В Москве за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом
За минувшие сутки в Москве скончались 24 пациента с COVID-19, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
Таким образом, общее число умерших в столице достигло 3 999.
В оперштабе напомнили, что при любых симптомах ОРВИ следует оставаться дома и не заниматься самолечением.
Первые два случая коронавируса выявили на территории России 31 января у граждан Китая. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
В качестве мер в России были объявлены нерабочие дни, в ряде регионов ввели режим самоизоляции, было прекращено авиасообщение и закрыты границы. Всего в мире число зараженных превышает 11,3 млн, за все время от коронавируса умерли более 530 тысяч человек.
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