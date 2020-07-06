В Австрии заявили, что убитый в Вене россиянин был выходцем из Чечни

Убитый в субботу, 4 июля, близ Вены российский гражданин являлся выходцем из Чечни, его звали Мартин Бек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя прокуратуры Корнойбурга (Нижняя Австрия) Фридриха Келя.

Ранее стало известно, что австрийская полиция задержала второго подозреваемого по данному делу.

В настоящее время расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии.

5 июля появилась информация, что просителя политического убежища из России застрелили под Веной. Отмечалось, что стрелявший также был гражданином РФ.

По данным немецких СМИ, убитый был оппозиционно настроен по отношению к руководству Чечни.

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