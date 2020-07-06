Журналистку «Эха Москвы» оштрафовали по делу об оправдании терроризма

Второй западный окружной военный суд на выездном заседании оштрафовал журналистку из Пскова Светлану Прокопьеву на 500 тыс. рублей по делу о публичном оправдании терроризма. Об этом информирует РИА «Новости».

Ранее прокуратура просила суд назначить женщине наказание в виде шести лет колонии общего режима и запретить ей заниматься журналистской деятельностью сроком на четыре года.

История началась в ноябре 2018 года — тогда в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» обвиняемая обсуждала теракт, совершенный в здании управления ФСБ по Архангельской области 17-летним жителем региона Михаилом Жлобицким. В ходе передачи женщина заявила, что «государство своей чрезмерной жестокостью само подталкивает молодых людей к противоправным действиям». Текст передачи также был размещен в издании «Псковская лента новостей».

В дальнейшем эфир и статья были удалены по требованию Роскомнадзора, а Следственный комитет возбудил дело о публичном оправдании терроризма с использованием СМИ.

Свою вину Прокопьева не признает.

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