В Пакистане число заражений коронавирусом превысило 231 тысячу

В Пакистане число заражений коронавирусом увеличилось на 3 344, превысив 231 тысячу, пишет минздрав страны.

Всего в стране выздоровели 131 тысяча, умерли почти пять тысяч, в критическом состоянии находятся 2,5 тысячи человек.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. В мире число зараженных превысило 11 млн, умерли более полумиллиона человек.

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