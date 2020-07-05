Киев заявил, что Иран все еще не предоставил самописцы сбитого Boeing

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Замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин заявил, что Иран все еще не отправил во Францию бортовые самописцы сбитого 8 января Boeing «Международных авиалиний Украины», передает РИА «Новости».

«Черные ящики во Францию еще не направлены. На сегодняшний день у нас есть очередное обещание иранской стороны сделать это до 20 июля этого года. Мы внимательно наблюдаем за этим процессом», — сказал замминистра.

Он добавил, что на днях Киев получил согласие от Парижа на присутствие двух украинских экспертов на процедуре дешифровки самописцев.

Boeing 737 «Международных авиалиний Украины» потерпел крушение 8 января через несколько минут после вылета из аэропорта Тегерана. В результате погибли 176 человек. Позднее власти Ирана признались, что самолет по ошибке сбили иранские силы противовоздушной обороны.

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