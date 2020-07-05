Полиция Австрии задержала еще одного человека по делу об убийстве гражданина РФ

Полиция региона Нижняя Австрия сообщила о втором задержании по делу об убийстве мужчины из РФ, который просил политического убежища в стране, передает РИА «Новости».

«Было произведено второе задержание, но я ничего не могу сказать о его отношении к делу, это предмет расследования. Расследованием занимается отделение ведомства по защите конституции и борьбе с терроризмом в Нижней Австрии», — заявили агентству в полиции.

Ранее сообщалось, что просителя политического убежища из России застрелили под Веной. Отмечается, что стрелявший также был гражданином РФ.

По данным местных СМИ, убитый оказался выходцем из Чечни, который был оппозиционно настроен по отношению к руководству республики.

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