В Австрии застрелили просителя убежища из России

В городе Герасдорф, находящемся рядом с Веной, был застрелен 43-летний проситель убежища в Австрии, гражданин России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на австрийскую полицию.

Как рассказал представитель полиции земли Нижняя Австрия Вальтер Шварценекер, обстоятельства случившегося устанавливаются.

«В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца, который также оказался российским гражданином», — сообщил Шварценекер.

Представитель полиции добавил, что мотивы убийства пока неизвестны.

Правоохранительные органы уже начали расследование. На месте инцидента находятся криминалисты.

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