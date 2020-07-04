У берегов Австралии мужчина погиб при нападении акулы

Мужчина погиб при нападении акулы у побережья Австралии в районе острова Фрейзер, сообщает телеканал ABC со ссылкой на заявление полиции штата Квинсленд.

По информации правоохранителей, акула напала на отдыхающего, когда тот находился в воде рядом с мысом Индиан-Хед.

Мужчина некоторое время оставался живым после полученных ран, однако скончался во время оказания первой помощи спасателями.

Инцидент со смертельным нападением акулы стал вторым за текущее лето в Австралии. В июне морской хищник длиной в три метра напал на серфингиста у берегов города Кингсклифф.