Следователь центрального аппарата СК задержан за взятку

Следственный комитет России и ФСБ РФ задержали следователя центрального аппарата СК за взятку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу СК.

Как рассказали в СК, задержанный следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, которое находилось в его производстве, «взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя».

Отмечается, что задержанному уже предъявлено обвинение.