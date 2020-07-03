Путин заявил об отсутствии планов в России менять очное обучение на дистанционное
Президент России Владимир Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».
Такое заявление он сделал во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.
Глава государства подчеркнул, что обычный способ получения знаний — «естественный процесс в этой сфере», и он «не может быть полностью подменен дистанционным обучением».
«Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника. И у нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования», — сказал Путин.
Ранее Путин заявил, что считает провокацией слухи о замене традиционного образования на дистанционное.
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