Путин заявил об отсутствии планов в России менять очное обучение на дистанционное

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент России Владимир Путин выступил против полной замены очного обучения на дистанционное. Трансляцию вел телеканал «Россия 24».

Такое заявление он сделал во время встречи с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию.

Глава государства подчеркнул, что обычный способ получения знаний — «естественный процесс в этой сфере», и он «не может быть полностью подменен дистанционным обучением».

«Здесь чрезвычайно важно прямое общение, личное общение преподавателя и ученика, студента или школьника. И у нас нет таких планов полностью подменить дистанционным обучением все, что происходит в сфере образования», — сказал Путин.

Ранее Путин заявил, что считает провокацией слухи о замене традиционного образования на дистанционное.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Голикова призвала вузы готовиться к дистанционному обучению осенью

Матвиенко опровергла слухи о полном переводе очного образования на дистанционное

В Госдуму внесут законопроект о порядке дистанционного обучения