Все пункты проведения ЕГЭ продезинфицировали

В российских регионах продезинфицировали свыше 5,7 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ) перед началом проведения Единого государственного экзамена 3 июля. Об этом сообщили в пресс-службе Рособрнадзора.

Всего в 2020 году будут работать 5728 ППЭ. Специалисты провели в них уборку с применением дезинфицирующих средств.

«Все они [ППЭ] поучаствовали в пробных экзаменах 29 и 30 июня», — говорится в сообщении.

По словам врио руководителя Рособрнадзора Анзора Музаева, ЕГЭ будет проходить в соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора и соблюдением всех необходимых мер эпидемиологической безопасности. Меры по защите здоровья выпускников и экзаменаторов уже проверили во время пробных экзаменов.

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