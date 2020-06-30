В МВД отказались подтвердить личность напавшего на полицейских в Москве

В ГУ МВД по Москве не стали подтверждать личность мужчины, напавшего на сотрудников полиции после того, как его остановили за рулем автомобиля.

«В отношении лиц, не давших свое согласие на распространение информации о себе в установленном порядке, такая информация не может быть представлена», — сообщили в ведомстве «Газете.Ru».

В столичном управлении также отказались сообщить любые подробности попавшего на камеру инцидента, сославшись на закон о защите персональных данных.

Ранее Telegram-канал 112 опубликовал видеозапись, на которой видно, как нетрезвый мужчина предлагает полицейскому найти его фамилию в интернете со словами: «Ты меня знаешь? Ну пробей. Мыльников. Загугли». После этого он вступает в драку с сотрудником. В результате агрессивного мужчину валят на пол, затем видео прерывается.

По данным СМИ, речь может идти о высокопоставленном сотруднике Генпрокуратуры РФ Игоре Мыльникове.

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