В Москве с 1 июля будут отключать горячую воду

В Москве с 1 июля начнут плановое отключение горячей воды для подготовки городских теплосетей к следующему отопительному сезону. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что обычно сначала отключают горячую воду в административных и производственных зданиях, затем происходит плановое отключение жилых домов.

При этом регламентный срок отключения на каждом участке не превышает десяти дней.

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