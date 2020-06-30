В Госдуме предложили проверять будущих священников на судимость и нарушения психики

Член комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Евгений Марченко предложил проверять будущих священников на судимость и психические отклонения, передает РИА «Новости».

Марченко также предложил включить в структуру синодальных учреждений РПЦ отдел по внутренним делам епархий — по примеру органов собственной безопасности МВД России.

По данным агентства, соответствующее обращение депутат направил в патриархию после ситуации вокруг иеромонаха Сергия (Романова).

Ранее Схиигумен Сергий оказался в центре внимания после того, как начал говорить в проповедях, что коронавирус — это «псевдопандемия», что россиян хотят поместить в «электронный лагерь Сатаны», «беззаконно сажают на самоизоляцию» и лишают «свободы и работы». После этого екатеринбургская епархия лишила иеромонаха права проповедовать, правящий архиерей запретил Сергию в служении. На Романова завели административное дело, в настоящее время он находится под церковным судом.