Синоптик предупредил о повышенном уровне солнечного излучения в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил, что европейскую территорию России и ряд регионов на азиатской части страны ждут 10 дней, когда будет отмечаться «высокий» и «очень высокий» индекс солнечного ультрафиолетового излучения (УФ-индекс), передает РИА «Новости».

Он пояснил, что ближайшие 10 дней являются периодом летнего солнцестояния, то есть солнце находится на минимальной высоте от Земли, в связи с чем оно сейчас максимально энергетически насыщенно.

Кроме того, сейчас сухой воздух, а также мало облаков, что приводит к большому ультрафиолетовому индексу.

Высокий уровень УФ-индекса, по словам ученого, в ближайшие дни будет в Северо-Кавказском и Южном федеральных округах, в большинстве регионов ЦФО и на юге Сибири.

При высоком уровне УФ-индекса специалисты рекомендуют пользоваться защитным кремом, в полуденные часы оставаться в тени и носить закрытую одежду, при экстремальном индексе в полуденные часы призывают оставаться дома.

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