Вторая группа добровольцев из 20 человек получила вакцину от коронавируса

Вторая группа добровольцев из 20 человек получила вакцину от COVID-19, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Сеченовский университет.

Ранее вакцину ввели первой группе из 18 добровольцев.

В первые часы у некоторых добровольцев было зафиксировано незначительное повышение температуры, головная боль и другие симптомы. Они были купированы. В настоящее время самочувствие у всех добровольцев хорошее.