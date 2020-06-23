В Вашингтоне протесты превратились в беспорядки

Протесты в Вашингтоне переросли в беспорядки. Об этом сообщает NBC News.

Это произошло, когда полицейские попытались сформировать барьер вокруг статуи седьмому президенту США Эндрю Джексону на площади Лафайетт, которую хотели снести протестующие.

Сначала люди свалили временный забор вокруг памятника, а затем некоторые взобрались на монумент и собирались обвязать его веревкой. При этом протестующие кричали «Эндрю Джексон должен уйти!»

В результате произошло столкновение с полицейскими, которые были вынуждены применить перцовый спрей.

Снос памятников историческим деятелям в США начался на фоне протестов против расизма после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

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