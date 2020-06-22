Глава ВОЗ призывает увеличить производство дексаметазона от COVID-19

В настоящее время следует сконцентрироваться на наращивании производства лекарственного препарата дексаметазон, показавшего эффективность при лечении тяжелых форм новой коронавирусной инфекции, заявил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кроме того, важно равномерно распределить лекарство по миру, отметил Гебрейесус. Он добавил, что лекарство является недорогим, а многие его производители уверены в возможности увеличить производство.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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