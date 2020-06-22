Голикова заявила, что носить маски придется и осенью

Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.

Она добавила, что не считает пугающим прирост заражений в стране.

В России выявлено 592 тыс. заражений коронавирусом, скончались 8 206 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве за сутки выявлено 1068 заболевших COVID-19

— В России выявлено 7600 случаев коронавируса

— Московские врачи вылечили от COVID-19 более 136 тысяч человек