Голикова заявила, что носить маски придется и осенью
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Россиянам придется носить маски и пользоваться антисептиками осенью, пишет ТАСС со ссылкой на вице-премьера Татьяну Голикову.
Она добавила, что не считает пугающим прирост заражений в стране.
В России выявлено 592 тыс. заражений коронавирусом, скончались 8 206 человек.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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