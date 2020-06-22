В Марокко число заражений коронавирусом превысило 10 тысяч

В Марокко за сутки число заражений коронавирусом увеличилось на 102, достигнув 10 079, пишет РИА «Новости» со ссылкой на минздрав страны.

Отмечается, что выздоровели 8 319, погибли 214 пациентов. До 10 июля в Марокко действует режим санитарного чрезвычайного положения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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