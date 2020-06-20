Человек погиб при стрельбе в захваченной протестующими зоне Сиэтла
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Человек погиб в результате стрельбы на захваченной протестующими территории Сиэтла, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.
Жертвой стрельбы стал 19-летний юноша, еще один человек пострадал, заявили в полиции. Там отметили, что сотрудникам правоохранительных органов было трудно добраться на место происшествия из-за агрессивного поведения толпы протестующих.
Массовые протесты против расизма и произвола полиции начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.
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