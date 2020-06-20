Человек погиб при стрельбе в захваченной протестующими зоне Сиэтла

Человек погиб в результате стрельбы на захваченной протестующими территории Сиэтла, сообщает Associated Press со ссылкой на полицию.

Жертвой стрельбы стал 19-летний юноша, еще один человек пострадал, заявили в полиции. Там отметили, что сотрудникам правоохранительных органов было трудно добраться на место происшествия из-за агрессивного поведения толпы протестующих.

Массовые протесты против расизма и произвола полиции начались в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Портленде протестующие снесли памятник Джорджу Вашингтону

— В США демонстранты устроили стрельбу

— Полицейский парализован после огнестрельного ранения на протестах в Лас-Вегасе