Мишустин отметил снижение темпов прироста случаев коронавируса

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в стране наблюдается устойчивое снижение темпов прироста заболеваемости коронавирусной инфекцией нового типа. Об этом он сказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, за сутки темп прироста новых случаев COVID-19 в среднем составляет 1,4%.

«За последние два дня цифра ежедневно выявляемых новых случаев ниже 8 тысяч», — отметил Мишустин.

Всего в России на сегодняшний день зафиксировано 576 952 заболевших. С начала эпидемии в стране вылечились от инфекции 334 592 человека, число летальных случаев возросло до 8 002.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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