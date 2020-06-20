В России за сутки потушили 39 лесных пожаров

Российские спасатели за сутки потушили на территории страны 39 лесных пожаров площадью более 1,1 тыс. гектаров. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление Авиалесоохраны РФ.

«По информации региональных диспетчерских служб лесного хозяйства, за прошедшие сутки 19.06.2020 в России ликвидировано 39 лесных пожаров на площади 1 137 гектаров», — сообщили в ведомстве.

Днем ранее спасатели сообщали о ликвидации 47 лесных возгораний.

В настоящее время на территории России действуют еще 47 пожаров в лесных массивах на площади 18 508 гектаров. Наибольшая площадь огня зафиксирована на Чукотке — 14,2 тыс. гектаров.

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