В США выступают против переименования военных баз, названных в честь конфедератов

Начавшиеся в США массовые протесты после гибели от рук полицейского афроамериканца Джорджа Флойда повлияли на настроения американцев, многие из них выступают за уничтожение любых упоминаний о расистской дискриминации, в том числе настаивают на переименовании военных баз, названных в честь конфедератов. Об этом сообщил местный телеканал ABC.

Так, 42% американцев настаивают на переименовании военных баз США, 56% — против этого шага.

Отмечается, что выступающие против переименований также не согласны с тем, чтобы чернокожее население страны получало репарации за то, что их предки были рабами. Лишь 26% жителей США поддерживают эти выплаты.

Лидер страны Дональд Трамп, в свою очередь, заявил, что и речи не может быть о переименовании военных баз, названных в честь конфедератов.

Согласно телеканалу, в США чернокожие американцы (72%) в пять раз чаще получают репарации, чем белые (14%), и в два раза чаще, чем латиноамериканцы (34%).

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