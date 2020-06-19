МЧС предупредило москвичей о грозе с градом
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МЧС оповестило жителей Москвы о надвигающейся грозе с градом. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Отмечается, что в пятницу, 19 июня, с 13.00 до 22.00 в российской столице ожидается гроза, дождь, местами сильный, град.
Ветер усилится до 13—18 м/с.
В МЧС порекомендовали горожанам не пользоваться в этот день личным транспортом.
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