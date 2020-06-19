В Москве от коронавируса вылечились более 132 тысяч человек
В Москве выздоровели еще 2 003 пациента после прохождения лечения от COVID-19. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом в столице со ссылкой на заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасию Ракову.
Таким образом, число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции с начала пандемии, увеличилось до 132 434 человек.
Ракова напомнила, что вылечившиеся москвичи могут стать донорами плазмы для переливания пациентам с тяжелыми формами заболевания.
31 декабря 2019 года власти Китая заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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