Число выявленных случаев коронавируса в Бразилии приближается к миллиону
За последние сутки в Бразилии выявили еще 22 765 новых случаев коронавирусной инфекции, сообщает министерство здравоохранения страны.
Таким образом, общее число заболевших возросло до 978 142 человек. С начала пандемии выздоровели после заражения 482 102 пациента, скончались 47 748 человек.
Пор данным ведомства, смертность от COVID-19 в стране составляет 4,9%.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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