В польском замке обнаружили нацистский тайник
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В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.
Находка была сделана в ходе раскопок в Королевском замке. В обнаруженном сундуке лежали серебряные кубки, вазы, столовые приборы и посуда — всего 103 предмета, изготовленные в Польше и Австрии.
Как предполагается, изначально серебро принадлежало евреям, которые жили в этом городе. Во время Второй мировой войны нацисты спрятали предметы в замке.
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