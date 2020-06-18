В польском замке обнаружили нацистский тайник

В руинах замка XIV века в польском городе Новы-Сонч был обнаружен сундук с антикварным серебром, сообщает The First News.

Находка была сделана в ходе раскопок в Королевском замке. В обнаруженном сундуке лежали серебряные кубки, вазы, столовые приборы и посуда — всего 103 предмета, изготовленные в Польше и Австрии.

Как предполагается, изначально серебро принадлежало евреям, которые жили в этом городе. Во время Второй мировой войны нацисты спрятали предметы в замке.

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