Неизвестный сообщил об угрозе взрыва в Шереметьево

В московский аэропорт Шереметьево поступил анонимный звонок с сообщением об угрозе взрыва, сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

В настоящее время в аэропорту усилены меры безопасности, проводится проверка, отметили в экстренных службах. При этом работа Шереметьево продолжается в штатном режиме.

Кроме того, ведется работа по установлению личности звонившего.

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