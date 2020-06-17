Мишустин отменил меню времен СССР в самолетах

Премьер-министр России Михаил Мишустин отменил приказ от 1988 года, устанавливающий меню в самолетах, передает РИА «Новости».

Согласно отмененным правилам, питание должно было включать сливочное масло, закуску, второе горячее блюдо с гарниром, чай или кофе, лимон, сахар, кондитерское изделие, фрукты или фруктовый сок, булочку «Летную», хлеб, джем, прохладительный напиток. Кроме того, должны были выдавать специи и зубочистки.

Нынешнее законодательство предусматривает, что авиакомпания обязана кормить пассажиров горячим при трехчасовом и более полете. Меню могут составлять сами перевозчики. Однако они имеют право не предоставлять напитки и питание, если это указано в их правилах и пассажир был знаком с ними до полета.

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