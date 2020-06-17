Минобороны РФ приступают к клиническим испытаниям вакцины от COVID-19

Минобороны России и Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи приступают к проведению клинических испытаний вакцины от коронавируса нового типа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на российское военное ведомство.

«Минобороны России совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи приступает к клиническим испытаниям российской вакцины от новой коронавирусной инфекции», — информирует министерство.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявлял, что клинические испытания вакцины от COVID-19, созданной в Центре им. Н. Ф. Гамалеи, начнутся в среду, 17 июня.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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