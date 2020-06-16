Под Рязанью росгвардеец получил ранение, вступившись за девушку

В Рязанской области росгвардеец получил ножевое ранение, вступившись за девушку, пишет ТАСС со ссылкой на Центральный округ Росгвардии.

«Проходя мимо местного магазина, росгвардеец услышал женский крик о помощи, доносившийся из-за здания», — сказал собеседник.

Отмечается, что сотрудник правопорядка застал ссорящихся мужчину и девушку. Сотрудник ОМОН вступился за нее. Злоумышленник ударил росгвардейца ножом и скрылся. Девушка не пострадала.

Мужчину доставили в больницу, его состояние оценивается как стабильное. Правоохранители разыскивают напавшего.

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