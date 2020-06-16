В Новосибирской области подросток сжег школу

17-летний житель деревни Покровка в Купинском районе Новосибирской области будет судим за поджог своей школы. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру региона.

Подросток подозревается в умышленном уничтожении имущества путем поджога со значительным ущербом из хулиганства. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По данным следствия, юноша не захотел посещать учебное заведение после новогодних каникул и 8 января текущего года он пролез через окно в один из кабинетов, отключил от сети питания компьютер и камеры видеонаблюдения. В дальнейшем он направился в кабинет географии и поджег спичками географические карты, после чего покинул здание.

Школа была полностью уничтожена. Материальный ущерб составил свыше 2,3 миллиона рублей.

Злоумышленник свою вину в преступлении признал, частично возместил ущерб.

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